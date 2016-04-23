Клопп: «Травма Ориги серьезна, но мы сделаем все возможное»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии Дивока Ориги, который получил повреждение в матче против «Эвертона» (4:0).

«Травма серьезна, но мы сделаем все возможное. Я достаточно долго работаю в футболе, чтобы понимать, что все мы разные.

Давным-давно у меня было повреждение передней крестообразной связки, но я вышел на поле уже через четыре месяца. Никто не мог поверить, что я здоров, но я не испытывал никаких проблем.

Зачем говорить, что сезон для Ориги закончен, когда мы верим, что он еще сможет сыграть?», – сказал Клопп.