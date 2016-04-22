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    Ромуло: «Зидан – любимый игрок. Он лучший из всех»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло признался, что его любимым футболистом является Зинедин Зидан, ныне возглавляющий мадридский «Реал».

    — Кто был вашим любимым игроком?

    — Зинедин Зидан. Пожалуй, он лучший из всех. Игрок невероятного уровня. Очень приятно было за ним наблюдать. У него элегантная манера игры. Фантастическая техника. Всегда буду им восхищаться.

    — Зидан однажды сказал: «Не против чаще забивать, но, видимо, обслуживать партнеров — это моя судьба». Какова ваша судьба?

    — Всегда играл опорного полузащитника. Да, на моей позиции моменты для взятия ворот возникают не так часто. Но если представляется возможность, стараюсь ее использовать. Кто же не любит забивать!

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.04.2016 15:01
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