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    Гаджиев: «В матче с «Локомотивом» придется в основу вводить игроков резерва»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что в матче 25-го тура против «Локомотива» ему может понадобиться помощь резервистов.

    «Восстановиться важно не только физически, но и психологически. Если удастся это сделать, то будет привычный состав; если нет, то придется в основу вводить игроков резерва.

    Порой мы и в играх, и в тренировках меняем игроков основы на резервистов, тем самым готовим и их к официальным играм. Возможно, сейчас возникнет именно та ситуация, когда придется выбрать ряд игроков резерва», – сказал Гаджиев.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    22.04.2016 10:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 апреля 2016, 21:55

      Амкару очки не нужны...А с резервом легче слить игру. Гаджиев славится такими сливами в конце сезона.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 апреля 2016, 13:05

      Веселей будет, может кто из них играть ещё хочет, глядишь забьют костыль путейцам

      -2
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      Рейтинг: +24

      vhook 22 апреля 2016, 10:30

      Вадега Евсеева вводи... Один его внешний вид приводит соперника к ступору, а если он крикнет свою крылатую фразу, то у соперника непроизвольное потоотделение начинается...

      0
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