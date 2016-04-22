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    Евсеев: «Времени для подготовки к «Локомотиву» достаточно»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев рассказал об особенностях подготовки к матчу 25-го тура против «Локомотива».

    «Времени достаточно, но у нас действительно много игр, поэтому тренировочный цикл носит больше восстановительный характер: футболисты, которые не принимали участия в последних играх будут больше тренироваться, а те, кто постоянно играл – будут работать по щадящему режиму.

    Травмированных у нас на данный момент нет, но те, кто проходили курс лечения, те «подходят» к ближайшей игре», – сказал Евсеев.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    22.04.2016 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 22 апреля 2016, 11:14

      ну после кубка им будет сложно

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