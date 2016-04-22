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    Ван Гаал: «Результаты в Кубке Англии в этом году говорят за то, что «Манчестер Юнайтед» стал лучше»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал выразил точку зрения, согласно которой его команда в этом году выглядит лучше, чем в предыдущем за счет того, что сумела пройти дальше по турнирной сетке Кубка Англии.

    «Мы прошли дальше, чем в прошлом году. Тогда мы вылетели на стадии 1/4 финала, сейчас мы в полуфинале. Верю, что это значит лишь то, что мы стали лучше по сравнению с прошлым годом.

    Не мне судить об этом, я уже говорил. Я лишь делаю все, что в моих силах. Сейчас мы в полуфинале Кубка Англии и в гонке за четвертую позицию, это было нашей целью», – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    22.04.2016 01:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      Наварх 22 апреля 2016, 07:35

      Стал лучше, чем когда?))) Кубок не выигран и даже лига Европы под большим вопросом. Вы бы занимались больше командой, чем гадать на ромашке лучше, не лучше.Цепляясь за соломинку, Вы только устанавливаете мнение окружающих о своей личности, которой в свою очередь с МЮ не по пути.

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 апреля 2016, 06:29

      ван Гаал оптимист))))))) а с футболом ему наверно пора заканчивать))

      0
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 22 апреля 2016, 06:02

      меня уже тошнит от ван гала

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 апреля 2016, 02:10

      это потому что кроме КА пока команде не за что бороться и претендовать!

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