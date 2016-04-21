Шишкин: «После получения российского гражданства Гилерме никак не изменился»

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин назвал партнера по команде вратаря Гилерме самым преданным своему клубу легионером.

– На вопрос о том, встречали ли более преданного команде легионера, чем Гилерме, вы однажды ответили, что он большой молодец, но более преданного встречали. Раскройте нам тайну.

– Ничего себе вы вспомнили… Сейчас я, честно говоря, и не вспомню, кого именно я имел в виду. Может быть, кого-то по «Спартаку». Но сейчас это, конечно, Гилерме, он вне конкуренции. Особенно после того, как он не только гражданство получил, но еще и в сборную вызывался, еще и сыграл за нее.

– Как вообще изменился Гилерме за то время, что вы вместе играете за «Локо»? Он стал более «русским»?

– Да нет, знаете, он всегда был таким хорошим парнем. Всегда высказывается по-русски, в команде тоже общается на русском. Изменился ли он? Да нет, ничего такого я не увидел. Понятно, что были и травмы у него, и непростые ситуации, но он всегда был хорошим человеком, позитивным. Ни звездности, ничего такого я не замечал за ним и, надеюсь, не замечу.