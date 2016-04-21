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  • Шишкин: «После получения российского гражданства Гилерме никак не изменился»

Шишкин: «После получения российского гражданства Гилерме никак не изменился»

21 апреля 2016, 20:40
3

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин назвал партнера по команде вратаря Гилерме самым преданным своему клубу легионером.

– На вопрос о том, встречали ли более преданного команде легионера, чем Гилерме, вы однажды ответили, что он большой молодец, но более преданного встречали. Раскройте нам тайну.

– Ничего себе вы вспомнили… Сейчас я, честно говоря, и не вспомню, кого именно я имел в виду. Может быть, кого-то по «Спартаку». Но сейчас это, конечно, Гилерме, он вне конкуренции. Особенно после того, как он не только гражданство получил, но еще и в сборную вызывался, еще и сыграл за нее.

– Как вообще изменился Гилерме за то время, что вы вместе играете за «Локо»? Он стал более «русским»?

– Да нет, знаете, он всегда был таким хорошим парнем. Всегда высказывается по-русски, в команде тоже общается на русском. Изменился ли он? Да нет, ничего такого я не увидел. Понятно, что были и травмы у него, и непростые ситуации, но он всегда был хорошим человеком, позитивным. Ни звездности, ничего такого я не замечал за ним и, надеюсь, не замечу.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Шишкин Роман Гилерме
Комментарии (3)
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арейская
1461285195
Странный вопрос того, кто брал это интервью, сам он может ответить, что он имел в виду, что он ожидал услышать в ответ, я имею ввиду изменение?
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veltrener
1461302864
не изменился, только косячить стал больше))
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bringing
1461401636
Просто стал счастливее чуток,есть возможность поиграть в сборной
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