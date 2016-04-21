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  • Жирков: «После ничьи с Алжиром на ЧМ-2014 думали, что болельщики будут очень злы на нас»

Жирков: «После ничьи с Алжиром на ЧМ-2014 думали, что болельщики будут очень злы на нас»

21 апреля 2016, 19:32
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Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как он отнесся к не выходу из группы национальной команды на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Конечно, я испытал разочарование. Вылетать так рано не хотелось. Мы сделали в матче с Алжиром все, что могли. После игры больше всего думали о том, как мы подвели наших болельщиков – всех, кто за нас переживал дома. Не так часто нашей сборной удается выступить на таких турнирах, и мы думали, что болельщики будут очень злы на нас. Нам не удалось выполнить задачу, которую мы поставили перед собой в Бразилии. Это было очень обидно. Эмоции в такой момент бывают очень сильными. Все были страшно расстроены – и игроки, и тренеры. Трудно было подбирать слова, чтобы объяснить, как такое произошло.

Самые яркие воспоминания оставшиеся от того чемпионата? Их было много. Каждый матч был непохож на предыдущий. Я впервые в жизни побывал в Бразилии и смог оценить, как же там любят футбол. Самое сильное впечатление лично для меня – это, конечно, стадион «Маракана», где прошел наш второй матч», – заявил Жирков.

Источник: ФИФА
Россия Россия Зенит Алжир Жирков Юрий
Комментарии (1)
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Дагыстанец
1461278530
Ты идиот что ли?!))) алжир по составу но голову сильнее россии, молодцы что отстояли ничью
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