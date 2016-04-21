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    Георгиев ждет истечения срока контракта с «Рубином»

    Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев рассказал о своем положении в казанском клубе.

    «Я сейчас не тренируюсь с «Рубином». Занимаюсь индивидуально. Жду, когда срок действия контракта истечет. «Рубин» исправно перечисляет зарплату.

    У меня много предложений от разных клубов. Есть и из чемпионата России, от европейских команд. Даже из далеких стран. Но пока не буду называть конкретные клубы. Посмотрю, от кого будет наилучшее предложение», – сказал Георгиев.

    Напомним, что в нынешнем календарном году не провел за «Рубин» ни минуты на поле.

    Источник: ТАСС

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    21.04.2016 18:54
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