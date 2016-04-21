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    Таски не вернется в «Спартак» из-за политики

    Ахмет Булут, который является агентом защитника «Баварии» Сердара Таски, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о причинах нежелания возвращаться в Россию.

    «Конечно, у него есть контракт со «Спартаком». Но, если быть честным, он не хочет возвращаться в Россию. Во-первых, он хочет остаться в Европе. Во-вторых, возникла сложная политическая ситуация между Россией и Турцией. Он не собирается продлевать контракт со «Спартаком».

    Когда Сердар перешел в «Баварию», то практически сразу получил травму. В клубе играют шесть защитников мирового уровня, так что он ждет своего шанса. У «Баварии» есть возможность продлить контракт с футболистом в мае, так что пока мы находимся в режиме ожидания. Он сражается за место в составе и, конечно же, хочет остаться в «Баварии» не на один год, так как это один из сильнейших клубов мира», – заявил агент игрока.

    Напомним, что Таски перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года. Арендное соглашение с «Баварией» истекает в июне 2016 года. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до середины 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    21.04.2016 18:41
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      RotUndWeiss 22 апреля 2016, 10:13

      В Баварии он нужен только на время, чтобы закрыть позицию защитника из-за травм. А по хорошему - игрок не о чём, что и доказал в первом же матче. Пускай валит куда хочет, в Баварии ему места не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      gutierres 22 апреля 2016, 01:18

      Понятно ж что Гвардиола хитрец. Взял "такси", потому что знает, что все из Спартака уходящие выигрывают титулы)))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 22 апреля 2016, 00:25

      Не велека потеря ... У нас своих лавочников хватает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 апреля 2016, 00:21

      Это все желтизна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 22 апреля 2016, 00:15

      "Политику"
      приплетают,когда выгода есть-последнее это дело
      ПОЗОР

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Denis S. 21 апреля 2016, 23:19

      Ну да, выиграет ЛЧ сидя на лавке, потом внукам расскажет как он блестяще играл!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 21 апреля 2016, 21:29

      Вангую выиграет лч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 21 апреля 2016, 21:26

      гоните в шею этого политикана

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 21 апреля 2016, 20:57

      Пусть полирует лавку,а если что он немец!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2016, 20:12

      Вот тоже, политикан.

      2
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