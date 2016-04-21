Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хенти: «Нервничаю из-за того, что пока не удалось забить»

    Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти признался, что его нервирует голевая засуха в новом клубе.

    «Москва – отличный город, хотя погода в апреле удивила снегом. Можно сказать, это выбило из колеи. Но адаптация в городе проходит нормально.

    Немного нервничаю из-за того, что пока не удалось забить, ведь в прошлых командах открывал счет голам почти сразу. Но эта нервозность полезна, надеюсь, такое состояние поможет мне забить как можно скорее. Может быть, даже в ближайшем матче», – сказал Хенти.

    Напомним, что на счету Хенти в составе «Локомотива» четыре матча, в которых он не отметился результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 18:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11