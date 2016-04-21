Тотти побил очередной рекорд

Капитан «Ромы» Франческо Тотти установил очередной рекорд в матче 34-го тура итальянской Серии А против «Торино» (3:2). Выйдя на замену в концовке второго тайма, Тотти первым же касанием поразил ворота. Случилось это всего лишь спустя 22 секунды после его появления на поле. Этот гол стал самым быстрым для игрока, вышедшего на замену в этом сезоне в Серии А.

Стоит отметить, что спустя всего пару минут Тотти оформил дубль – забив второй гол с пенальти!