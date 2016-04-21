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    Тотти побил очередной рекорд

    Капитан «Ромы» Франческо Тотти установил очередной рекорд в матче 34-го тура итальянской Серии А против «Торино» (3:2). Выйдя на замену в концовке второго тайма, Тотти первым же касанием поразил ворота. Случилось это всего лишь спустя 22 секунды после его появления на поле. Этот гол стал самым быстрым для игрока, вышедшего на замену в этом сезоне в Серии А.

    Стоит отметить, что спустя всего пару минут Тотти оформил дубль – забив второй гол с пенальти!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 14:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 апреля 2016, 09:46

      мне кажется Спагетти пожалел, что выпустил, судя по его эрекции, точнее ее отсутствие после голов Императора)

      0
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      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 21 апреля 2016, 20:06

      Молод не по годам! Еще бы пару сезонов продержался!

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 21 апреля 2016, 18:16

      есть еще порох в пороховницах

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 апреля 2016, 16:49

      Мне кажется,что скорее Спаллети уйдет, нежели болельщики позволять расстаться с Тотти.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 16:44

      Ческо феерит, и что этому лысому сабаллети нужно от героя???

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