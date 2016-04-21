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    Зуев готов сыграть с «Мордовией»

    Полузащитник «Спартака» Александр Зуев имеет шанс появиться на поле в матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Мордовией». Об этом рассказал главный тренер команды Дмитрий Аленичев после завершения сегодняшней открытой тренировки.

    Стоит отметить, что на прошлой неделе Зуев получил в ходе тренировки легкое сотрясение мозга, что не позволило ему сыграть за «Спартак» в матче с «Зенитом» и за «Спартак-2» в матче с армавирским «Торпедо» в ФНЛ.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Мордовия» пройдет в субботу, 23 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.04.2016 12:45
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