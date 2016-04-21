Минько: «Вернблум – большая потеря для ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА, тренер молодежной команды клуба Валерий Минько уверен, что потеря Понтуса Вернблума перед финалом Кубка России является существенной.

«Считаю, что Вернблум – большая потеря для команды. В оборонительных действиях безупречно действует Понтус, но я надеюсь, что тренерский штаб эту потерю решит, найдет вариант, при котором можно будет заменить Понтуса. Можно найти внутренние ресурсы, много достаточно квалифицированных футболистов в составе ЦСКА.

Даже без Вернблума ЦСКА имеет такие же шансы на успех, как и «Зенит». Здесь 50 на 50, считаю, что фаворита нет. Это финал. Финал есть финал, все игроки будут настраиваться, чтобы выиграть. Явного фаворита точно нет», – сказал Минько.

Напомним, что финал Кубка России пройдет в Казани 2 мая.