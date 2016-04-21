Спаллетти: «Второй матч подряд Тотти делает то, чего я от него прошу»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти лестным образом высказался об игре нападающего Франческо Тотти в матче с «Торино». Напомним, что 39-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте и сразу же сравнял счет в поединке. А через три минуты ветеран римского клуба принес «волкам» победу, реализовав 11-метровый удар.

«Эта победа – очень важный результат для нас, учитывая то, как сыграли наши конкуренты.

Второй матч подряд Тотти делает то, чего я от него требую, чего прошу. В эпизоде со втором голом он сделал все правильно. Нет сомнений в том, что он очень важен для «Ромы». Когда Франческо на поле, весь стадион гонит нас вперед, и другие игроки команды заряжаются этой атмосферой», – сказал Спаллетти.