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    Слуцкий: «Головин – игрок основы, и делает то, что и должен делать футболист стартового состава»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча 1/2 финала Кубка России против «Краснодара» (3:1).

    «Играли с классной командой, наши матчи с которой в последние годы складываются очень трудно. Преимущество, которое мы заработали в первом тайме, и то, что укрепили его в самом начале второго тайма, создало нам гандикап, который было сложно растерять.

    Что касается игры Оланаре, то он прибыл к нам только на третьем сборе, поэтому у нас не было много времени, чтобы вписать его в команду. Но уже вторая его игра в стартовом составе: с «Локо» он забил, сегодня действовал качественно. Надеемся на его дальнейший прогресс.

    Головин с возобновления чемпионата является игроком стартовой обоймы и делает то, что должен делать игрок стартового состава ЦСКА», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 22:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 21 апреля 2016, 10:36

      как только убрали Широкова, ЦСКА сразу заиграл по другому.

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 21 апреля 2016, 09:36

      Ждем финала!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 апреля 2016, 02:48

      Головин просто молодец-красовец, поздравляю с первым дублем, думаю не последним!

      3
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      Рейтинг: +41

      slavikil 21 апреля 2016, 00:11

      А оказывается не перевелась ещё талантливая молодёжь в нашей футбольной стране). Леониду Викторовичу хочу пожелать терпения и уже начать выпускать парней нашей школы.А то всякие олонары играют, а наших молодых морозят на бочке.

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > slavikil 21 апреля 2016, 00:50

      не только у нас )))) ещё в нигерии ))))))) было бы здорова если бы муса остался ещё на годик два была бы сильная связка в атаке сборной нигерии олнаре и муса ))))

      2
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      Рейтинг: +243

      veksill 20 апреля 2016, 23:26

      вот игрок, а не деревянный "дзюбиньё"

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 апреля 2016, 22:58

      Наконец-то у всех парней виден заряд на игру и нет усталости. + тренеру за работу с составом - на данный момент те люди, что выпущены были в старте, являются наиболее сильным сочетанием для армейцев. Так держать, ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 20 апреля 2016, 22:47

      радует что в дюшс цска делает успехи! это просто фантастика когда есть российский молодой игрок который может с 20 метров попадать в створ 7 метровых ворот да ещё и делает это мимо вратаря =) не многие клубы имеют в обойме таких игроков )))))

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