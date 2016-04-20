«Терек» не будет наказан за брошенную монету в Кононова

Грозненский «Терек» не будет наказан за срыв флеш-интервью после матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (0:1).

«После оформления рапорта матча «Терек» – «Краснодар» выяснилось, что было сорвано флеш-интервью с главным тренером гостей Олегом Кононовым из-за того, что в него попала монета.

На камерах видеонаблюдения факта бросания не зафиксировано, не видел, как кто-то бросает монету, и делегат. То есть факт не зафиксирован. Поэтому мы решили не применять санкций к «Тереку», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.