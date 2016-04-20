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    Мустафи заинтересовал несколько серьезных европейских клубов

    В услугах защитника «Валенсии» Шкодрана Мустафи заинтересованы сразу несколько серьезных европейских клубов. В Испании за ним следят «Атлетико» и «Барселона», в Англии – «Тоттенхэм», в Италии – «Ювентус» и «Интер».

    «У меня есть действующий контракт. В «Валенсии» я ощущаю себя вполне комфортно, но всегда есть варианты, и ты никогда не знаешь, где начнешь следующий сезон», сказал Мустафи.

    Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2019 года. В нем также прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    20.04.2016 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 16:11

      Согласен,Барса ещё хумельса хотела,так что посмотрим

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