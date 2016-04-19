Кришито: «Дзюба пока не «проставился» по случаю ста голов в карьере, но мы ждем»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал об эмоциях Артема Дзюбы после гола, который тот забил в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

«Всем показалось, что Дзюба плакал после гола? Его можно понять, ведь забивать голы в ворота родного клуба очень непросто. Даже несмотря на то, что болельщики «Спартака» кричали в его адрес неприятные слова. Любой гол – это счастье.

Дзюба пока не «проставился» по случаю ста голов в карьере. Но мы все очень ждем, когда это произойдет», – сказал Кришито.