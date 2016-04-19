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  • Кришито: «Дзюба пока не «проставился» по случаю ста голов в карьере, но мы ждем»

Кришито: «Дзюба пока не «проставился» по случаю ста голов в карьере, но мы ждем»

19 апреля 2016, 23:00
5

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал об эмоциях Артема Дзюбы после гола, который тот забил в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

«Всем показалось, что Дзюба плакал после гола? Его можно понять, ведь забивать голы в ворота родного клуба очень непросто. Даже несмотря на то, что болельщики «Спартака» кричали в его адрес неприятные слова. Любой гол – это счастье.

Дзюба пока не «проставился» по случаю ста голов в карьере. Но мы все очень ждем, когда это произойдет», – сказал Кришито.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кришито Доменико
Комментарии (5)
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KAVIRUS
1461105274
Ну а чё,теперь не забивать,что ли,раз уж перешёл в зенит.
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арейская
1461107568
Так от чего плакал-то? От огорчения, что забил, или от радости, что забил?
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hmelarj
1461136665
сперва первое место....
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VVM1964
1461137097
НАДО БЫЛО ПРОСТАВЛЯТЬСЯ СРАЗУ , ГЛЯДИШЬ ПОСЛЕ ПРОСТАВЫ И В МАТЧЕ СО СПАРТАКОМ БЫЛ БЫ ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ .
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himik2-62
1461144427
после амкара лупанут по соточке
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