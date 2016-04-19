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  • Кришито: «Из-за лимита я не могу выходить на поле. Это нельзя назвать конкуренцией»

Кришито: «Из-за лимита я не могу выходить на поле. Это нельзя назвать конкуренцией»

19 апреля 2016, 20:15
11

Защитник «Зенита» Доменико Кришито отметил, что лишился привычного количества игровой практики из-за лимита на легионеров.

«После прихода Жиркова я сел в запас? Это даже нельзя назвать конкуренцией в полном смысле слова. Из-за лимита на легионеров я просто не могу выходить на поле. Безусловно, это расстраивает. «Зениту» сложнее других привыкать к новому лимиту.

Лично я привык играть в каждом матче, а теперь часто оказываюсь в запасе. Адаптироваться к такой ситуации действительно непросто. Это новая реальность. Но приходится мириться с ней, что поделаешь. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Кришито.

Также футболист заявил, что после окончания сезона намерен обсудить с клубом сложившуюся ситуацию.

«Буду откровенен: конечно, мне не нравится сидеть на скамейке запасных и смотреть футбол со стороны. Я хочу играть. Ближе к лету мы поговорим с клубом и посмотрим, какие существуют варианты. Пока рано поднимать эту тему».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (11)
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daf105
1461089483
в
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MaxBet5555
1461090877
Да на самом деле бред этот лимит!!!!Только понижает уровень РПЛ!!!А уж если хотят игроков русских нормальных, то школами детскими заниматься надо и откаты агентам и тренерам искоренять!!!!А в составе должны играть лучшие,пусть и иностранцы!!!!Вот тогда будет и конкуренция, а российские футболисты будут лучше тренироваться и соответсвтенно играть дабы в состав попасть!!!Итог: РФС - Союз Дебилов живущих на Откатах!!!
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Essence
1461091022
Тем более позорно об этом вещать,если он проигрывает конкуренцию не молодому перспективному парню,а дядьке уже на закате...
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ManUtd-Volgograd
1461093335
А Господин Мутко считает это конкуренцией! Так что не спорь!
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Rivaldo88
1461097522
Россия не для слабаков!
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headdevil
1461100123
Расслабься, ща Жиркова поставят на позицию Данни- будешь играть!
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kykyi
1461128610
Тут Мудко намедни заявил, что наш президент поддерживает существующую систему с легионерами ,а он прав всегда и во всем. Так что не с клубом тебе надо разговаривать, а звонить надо было на прямую линию с президентом РФ, там бы он тебе доходчиво объяснил, что ты не прав.
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