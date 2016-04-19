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    Ярцев: «Судья обязан был назначать пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Халка»

    Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал эпизод, произошедший на 28-й минуте матча между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Если верить Аленичеву, команду сломал второй пропущенный мяч, который был забит Халком через минуту после перерыва. Чистой воды потеря концентрации. Но впереди-то еще оставался целый тайм — играй, борись! Хотя считаю, что многое могло решиться еще до перерыва. Имею в виду момент на 27-й минуте, когда Халк в своей штрафной подарил мяч Попову. А затем бразилец, исправляя ошибку, подставил под удар руку. Считаю, что судья просто обязан был назначить пенальти. Представляю, как бы повел себя Виллаш-Боаш, случись подобное в штрафной «Спартака».

    Нисколько не пытаюсь этим оправдать неудачу «Спартака», но тот эпизод мог многое изменить в сюжете матча. Преимущество в два мяча придало бы команде Аленичева уверенности, а хозяев, напротив, заставило бы занервничать и больше ошибаться. Кстати, мог судья наказать 11-метровым и спартаковцев за два нарушения на Дзюбе», – сказал Ярцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2016 14:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 апреля 2016, 14:04

      Почему-то Диктора не вижу. Странно.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 11:59

      Ярцев абсолютно некомпетентен.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 19 апреля 2016, 20:36

      ярцев и всякие другие кб - в своем стиле )))))

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 апреля 2016, 18:41

      Ну было бы 7:3 или 8:2.

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 апреля 2016, 17:15

      А ещё должен был удалять за фол последней надежды, т.к. Мяч летел в ворота.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 19 апреля 2016, 17:01

      Представляю, как бы повел себя Виллаш-Боаш, случись подобное в штрафной «Спартака».

      Боаш бы сильно возмущался, претензии бы предъявлял резервному судье.
      А Ярцев в такой ситуации просто в подтрибунное помещение убежал бы, поджав крысиный хвост.

      0
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      Рейтинг: +126

      Jiver 19 апреля 2016, 15:35

      На полиграф его! ))

      1
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      Рейтинг: +103

      никорос 19 апреля 2016, 15:18

      да я тоже считаю, что этот 100% пенальти мог изменить судьбу матча

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