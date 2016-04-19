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    Мутко: «Не будем изменять лимит на легионеров до ЧМ-2018»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал не изменять лимит на легионеров в российской Премьер-лиге вплоть до чемпионата мира 2018 года.

    «Вопрос непростой. Руководитель страны заинтересован, чтобы не увлекались чрезмерным приглашением иностранцев в чемпионаты. Думаю, что до чемпионата мира в футболе трогать лимит не будем», – отметил Мутко.

    Напомним, что на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6 иностранцев + 5 россиян».

    Источник: ТАСС

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    19.04.2016 12:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 апреля 2016, 18:17

      Стабильность б...
      У нас, что отец народа теперь и футболом руководит.
      Интересно, он во время матчей, не звонит Слуцкому, не дает указания какие сделать замены и как лучше атаковать, через центр или по правому краю?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2016, 14:05

      Руководителю страны что больше заняться нечем как обсуждать лимит в футболе лучше бы боролся с коррупцией особенно в эшелонах и структурах власти в частности на местах а то воруют гады и ничего не боятся а надо бы вводить новые законы в плодь до высшей меры а то у нас кругом лимиты и толку от них никакого

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing 19 апреля 2016, 13:21

      Ко ко ко ко

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 19 апреля 2016, 12:24

      Вы, с этим лимитом, как курица с яйцом, то так, то так, а толку как от козла молока. Мутко, то и делает что мутит, совместил посты тренера ЦСКА и Сборной, как будто для него законы РФС ничего не значат. В тоже время Слуцкий говорит: в сборной будут только те кто имеет игровую практику в своих командах. Уважаемый Леонид Викторович, а второй брат Березуцкий что имеет игровую практику, какого хрена он в сборной? Ваш лимит и совмещение постов только во вред, надо больше школ развивать и доверять молодым игрокам.

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