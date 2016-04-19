Мутко: «Не будем изменять лимит на легионеров до ЧМ-2018»

Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал не изменять лимит на легионеров в российской Премьер-лиге вплоть до чемпионата мира 2018 года.

«Вопрос непростой. Руководитель страны заинтересован, чтобы не увлекались чрезмерным приглашением иностранцев в чемпионаты. Думаю, что до чемпионата мира в футболе трогать лимит не будем», – отметил Мутко.

Напомним, что на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6 иностранцев + 5 россиян».