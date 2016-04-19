Мини-футбол. Женская сборная России уступила Португалии

В первом товарищеском матче женских сборных команд Португалии и России победу на своей земле одержали португалки, переигравшие наших соотечественниц со счетом 3:0.

Первый тайм этого матча завершился нулевой ничьей. Борьба на площадке была равной, с большим количеством голевых моментов с обеих сторон, чего не скажешь о тайме втором, в начале которого португалки забили два быстрых мяча. Отыграться нашим девушкам не удалось, мяч не держался, пропала уверенность в своих действиях. Отличиться португалки могли и еще, но два десятиметровых реализовать не смогли. В итоге первый матч на Азорских островах завершился победой хозяек со счетом 3:0.

18 апреля. Орта, Португалия. Женские сборные. Товарищеский матч №1

Португалия – Россия – 3:0 (0:0)

Голы: Ванесса, Ферейра, Мелисса