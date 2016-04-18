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    На матче «Спартака-2» присутствуют Романцев, Ярцев и Аленичев

    Тренерский штаб «Спартака» в полном составе присутствует на игре второй команды красно-белых в рамках 32-го тура ФНЛ против армавирского «Торпедо». Помимо главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников в лице Дмитрия Ананко и Егора Титова, на матче находятся экс-наставники столичного клуба Олег Романцев и Георгий Ярцев.

    Но и это еще не все: с вип-трибуны за поединком молодых спартаковцев наблюдают генеральный директор клуба Сергей Родионов, технический директор Юхан Гераскин, экс-главный тренер сборной России Юрий Семин, наставник молодежной команды Дмитрий Гунько, а также вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2016 17:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 апреля 2016, 12:56

      Спартак займет 4 место в этом году. а через год станет чемпионом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 19 апреля 2016, 00:35

      В это время основной состав ставил свечки и молился :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 18 апреля 2016, 21:01

      :-))) 5+!

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 18 апреля 2016, 18:13

      Перечислили всех присутствующих на матче! :-)

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux > bzfar 18 апреля 2016, 22:11

      Незаметен был только Путин , из-за охраны.Вот пользы для команды - ноль !

      -1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 18:01

      Блин,не понятно что ли,Спартак-2 это типо 2 состава,молодежки,оттуда более менее игроков брать будут,прикол был в том что тренера присматриваются к игрокам....

      -3
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 18 апреля 2016, 17:54

      Что они тут все забыли ???

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 апреля 2016, 17:47

      Спартак 2 на 1 менять чёли будем?
      Мы такого не забудем,
      А скорей всего не дождёмся
      и в следующем туре в кого упрёмся?

      -1
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