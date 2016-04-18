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    Губерниев может стать комментатором Евро-2016

    Комментатор Дмитрий Губерниев может вернуться к работе на футбольных матчах. По информации источника, с ним ведет переговоры ВГТРК.

    Ведущий имел договоренность с руководством «Матча» о совмещении деятельности на «России». Поэтому Губерниев, входивший еще на прошлой неделе в число комментаторов, которые должны были ехать во Францию с «Матч ТВ», вполне возможно отработает для ВГТРК как минимум игры сборной России.

    Напомним, Губерниева лишили возможности комментировать футбол после неприятного инцидента с голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым в 2010-м году.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    18.04.2016 16:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 29 апреля 2016, 14:21

      на фиг на фиг. ещё бы и гусева не было бы...

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 29 апреля 2016, 13:40

      Надеюсь этого не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 18 апреля 2016, 20:52

      Разве только в закулисье.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 апреля 2016, 18:18

      Во времен олимпиады старался переключится на другой канал, где шли те же соревнования, но комментатор другой, лишь бы этого балбеса не слышать, тошнит от одного его голоса.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 18 апреля 2016, 18:12

      Опять без ЗВУКА смотреть..Беда!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 апреля 2016, 17:44

      Опять смотреть без звука...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 18 апреля 2016, 17:20

      Блин зачем он нужен... Столько хороших Комментаторов уволили, а Биатлониста зовут... Маразм

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