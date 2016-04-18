Губерниев может стать комментатором Евро-2016

на фиг на фиг. ещё бы и гусева не было бы...
Комментатор Дмитрий Губерниев может вернуться к работе на футбольных матчах. По информации источника, с ним ведет переговоры ВГТРК.
Ведущий имел договоренность с руководством «Матча» о совмещении деятельности на «России». Поэтому Губерниев, входивший еще на прошлой неделе в число комментаторов, которые должны были ехать во Францию с «Матч ТВ», вполне возможно отработает для ВГТРК как минимум игры сборной России.
Напомним, Губерниева лишили возможности комментировать футбол после неприятного инцидента с голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым в 2010-м году.