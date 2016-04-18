«Зенит» потерял Данни до конца сезона, Маурисио – минимум на неделю

Хавбек «Зенита» Данни, получивший повреждение в матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2), пропустит остаток сезона. Напомним, у португальца выявили травму мениска с подозрением на повреждение крестообразных связок колена. Отметим, что 32-летний игрок уже два раза был вынужден пропустить длительный срок по причине серьезных травм правого колена

Другой игрок петербургской команды – полузащитник Маурисио – не сможет выйти на поле как минимум неделю, так как у него диагностирован очень сильный ушиб голеностопа и повреждение связок. Таким образом, он не сможет помочь «Зениту» в игре 1/2 Кубка России против «Амкара», которая состоится 20-го апреля, и также, по всей вероятности, не сможет принять участия в поединке 25-го тура против «Ростова».