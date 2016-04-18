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  • «Зенит» потерял Данни до конца сезона, Маурисио – минимум на неделю

«Зенит» потерял Данни до конца сезона, Маурисио – минимум на неделю

18 апреля 2016, 12:23
37

Хавбек «Зенита» Данни, получивший повреждение в матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2), пропустит остаток сезона. Напомним, у португальца выявили травму мениска с подозрением на повреждение крестообразных связок колена. Отметим, что 32-летний игрок уже два раза был вынужден пропустить длительный срок по причине серьезных травм правого колена

Другой игрок петербургской команды – полузащитник Маурисио – не сможет выйти на поле как минимум неделю, так как у него диагностирован очень сильный ушиб голеностопа и повреждение связок. Таким образом, он не сможет помочь «Зениту» в игре 1/2 Кубка России против «Амкара», которая состоится 20-го апреля, и также, по всей вероятности, не сможет принять участия в поединке 25-го тура против «Ростова».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Амкар-Пермь Ростов Данни Маурисио
Комментарии (37)
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GoldPlayFIFARus9
1460971589
Костоломы мясные - будьте вы прокляты! В футбол бы лучше научились играть,а то только и могут хамить
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андрей андреев
1460971657
Это они написали что бы отмазаться когда им ..опу надерут в Ростове?
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Meissen
1460971713
Свиньи рукожопые
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Reets
1460972287
Вырос шанс для Ростова значит.. Ну а ребятам конечно здоровья. И не расстраиваться.
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zenitforever2015
1460972452
Тухлая свинятина. Похоже Мигеля мы потеряли......
Ответить
Тяп-Ляп.
1460976160
Этаоченьхарашо!
Ответить
Тяп-Ляп.
1460976258
Дрочите попы,бомжи.
Ответить
Garrincha58
1460978838
мясники поганые
Ответить
BURNIK
1460980046
Здоровья ему
Ответить
андрей андреев
1460982896
Ничего,вылечат за Газпромовские деньги(читай народные)
Ответить
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