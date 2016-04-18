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    Карпин: «Проблема не в Аленичеве, а в руководстве»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин считает, что проблемы нынешнего «Спартака» не в Дмитрии Аленичеве, а в руководстве клуба.

    «Во-первых, я не знаю, критикуют ли его в принципе. Без понятия. Я не читаю прессу. И это судьба тренера «Спартака». Нормальное явление. Когда я занимал со «Спартаком» второе место – также критиковали. А сейчас какое место занимает команда? Седьмое? Ну, логично, что критикуют. Что еще болельщикам и журналистам делать.

    Аленичеву нужно дать поработать. Это мое мнение. Но, поймите, дело не в Аленичеве, а в руководстве. Надо сначала понять, куда движется клуб. И только потом назначать того или иного тренера», – говорит Карпин.

    После 24 туров российской Премьер-лиги «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре москвичи примут на своем поле «Мордовию».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2016 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -2

      esperado911 18 апреля 2016, 16:39

      Главное чтобы дали ему поработать

      1
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 18 апреля 2016, 14:04

      и также все таки кто бы что не говорил а карпин единственный тренер после романцева который спартак поднял дважды на второе место. другие и этого сделать не смогли хоть все и грешат на руководство. вывод: карпин лучший из всех тренеров что были.

      2
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      Рейтинг: +258

      red-white fox > SPARTAK-ARMANi 18 апреля 2016, 14:23

      Старков в 2005

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