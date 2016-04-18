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    Идову: «Зенит» не откажется от Кубка России»

    Защитник «Амкара» Брайан Идову уверен, что предстоящий полуфинальный матч Кубка России станет для «Зенита» очень важным, так как позволит сделать шаг к своеобразному дублю в текущем сезоне.

    «Я бы сказал, что для них Кубок важнее чемпионата, если бы они не подобрались к первым местам в турнирной таблице. Думаю, чемпионат для них все равно немного важнее, так как они хотят защитить свой титул, плюс это дает право выступления в Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, они не откажутся и выиграть Кубок, даже сделать «дубль» в сезоне. Вообще, считаю, что «Зенит» хочет побеждать всегда, неважно, какой предстоит матч в каком турнире.

    Конечно, это больше, чем очередной важный матч. Это полуфинал, а мне, например, очень хочется выйти в финал, как и другим ребятам, которые до такой стадии турнира еще не доходили. Все хотят поднять трофей над головой. Плюс это дает дорогу в еврокубки», – сказал Идову.

    Полуфинальный матч Кубка России «Амкар» – «Зенит» пройдет 20 апреля в Перми.

    Источник: ФК «Амкар»

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    18.04.2016 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 18 апреля 2016, 12:18

      давно не брали кубок)))

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