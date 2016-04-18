Балотелли хочет остаться в «Милане»

Форвард «Милана» Марио Балотелли не хочет возвращаться в «Ливерпуль», которому принадлежат права на итальянца.

«Я хочу остаться в «Милане». Я не был счастлив в «Ливерпуле» и не хочу возвращаться туда.

В последних двух матчах я был хорош. У меня есть еще шесть матчей, чтобы все доказать. Чувствую, что я в хорошей физической форме. Кроме того, у «Милана» есть деньги (смеется)», – заявил Балотелли в эфире Mediaset Premium.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей в Серии А. В них он отметился одним забитым голом и отдал один голевой пас. Ранее сообщалось, что Балотелли может остаться в «Милане» еще на один сезон.