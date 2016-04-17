Хусаинов: «Показав вторую желтую карточку Макееву, судья помог «Зениту»

Известный в прошлом российский арбитр Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду с удалением защитника «Спартака» Евгения Макеева в матче 24-го тура против «Зенита» (2:5). Напомним, игрок покинул поле из-за второй желтой карточки.

– Игровое нарушение. Понимаю, что фол на «Петровском», трибуны и футболисты «Зенита» требуют наказания. Но таких нарушений в игре много. И так легко отправлять футболиста на вторую желтую? Должно быть серьезное нарушение, чтобы ее предъявить. А тут получилось так: судья подловил Макеева и внес лепту своим действием. А «Спартак» уже поплыл к этому времени. Зачем такая помощь?

– Макеев ведь и раньше мог получить вторую карточку.

– Нужно аккуратно подходить к вынесению предупреждений. Понимать, что есть эмоции, напряженность матча. Карточка – крайняя мера в футболе.