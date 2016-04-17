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  • Хусаинов: «Показав вторую желтую карточку Макееву, судья помог «Зениту»

Хусаинов: «Показав вторую желтую карточку Макееву, судья помог «Зениту»

17 апреля 2016, 21:38
16

Известный в прошлом российский арбитр Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду с удалением защитника «Спартака» Евгения Макеева в матче 24-го тура против «Зенита» (2:5). Напомним, игрок покинул поле из-за второй желтой карточки.

– Игровое нарушение. Понимаю, что фол на «Петровском», трибуны и футболисты «Зенита» требуют наказания. Но таких нарушений в игре много. И так легко отправлять футболиста на вторую желтую? Должно быть серьезное нарушение, чтобы ее предъявить. А тут получилось так: судья подловил Макеева и внес лепту своим действием. А «Спартак» уже поплыл к этому времени. Зачем такая помощь?

– Макеев ведь и раньше мог получить вторую карточку.

– Нужно аккуратно подходить к вынесению предупреждений. Понимать, что есть эмоции, напряженность матча. Карточка – крайняя мера в футболе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Макеев Евгений
Комментарии (16)
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Диктор
1460918621
Да ладно-надо же было помогать поплывшей в первом тайме команде-так что ничего неожиданного.
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diktatop
1460920175
проиграть проиграли а судейство опять обрадовало) по пеналю в обе стороны не назначили 2 офсайда придумали у спартака которые были потенциально опасными моментами и нелепую атаку лодыги увидели когда зе луиш головой в мяч играл) посмеялся вообщем от нашего футбола стыд и срам рфпл
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alp
1460920232
о! кб из комы начали выходить )))
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Samov@r
1460920826
В свою бытность господин Хусаинов,таким справедливым не был
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Вомбат
1460924442
Уже сама публикация высказываний столь одиозного персонажа как С. Хусаинов причисляет данный сайт к желтой прессе. Всерьез реагировать на словесные испражнения этого индивидуума не стоит. Достаточно просто поморщиться.
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Garrincha58
1460926662
кто нибудь заткнет этого Хусейнова
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Zeff
1460927705
Хусаинов, опять зенки залил?
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petrucho-spb
1460928596
статистикаЗенит -Спартак встреч 49 игр 18 побед 17 поражений 14 ничьих 75-70 в пользу Зени
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1bear
1460929003
Помог?,когда было 4-2...
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GOOOI
1460943672
С ростовом Спартак всё оправдывали.теперь с Зенитом.Играть надо .
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