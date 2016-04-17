Бышовец: «В матче со «Спартаком» «Зенит» не показал чемпионский уровень»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:2), подвергнув критике игру обеих команд.

«Зенит» в матче со «Спартаком» не показал чемпионский уровень. Обе команды были несовершенны: «Зенит» в первом тайме, «Спартак» – во втором. Обескуражила игра в обороне обеих команд, непонятно, то ли это в защите провалы, то ли нападающие были хороши.

Можно говорить о судейских ошибках, о симуляции Халка, но проблема все-таки в отсутствии постановки игры именно в защите. В первом тайме у «Зенита» были явные проблемы в центральной оборонительной зоне. «Спартак» же проиграл матч по организации, вышел во второй половине встрече неподготовленным», – сказал Бышовец.