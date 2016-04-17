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    Веркаутерен: «Лучший игрок матча с «Динамо» – это команда»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после победы над «Динамо» (1:0) в матче 24-го тура РФПЛ не стал выделять кого-то в отдельности, а назвал лучшим игроком встречи всю команду.

    «Мы приспособились к игре «Динамо», к их расстановке. Хотя у них были шансы, на нас оказывался прессинг. Во втором тайме мы больше контролировали игру, чувствовали себя более уверенно. При этом у нас были проблемы с последним пасом и забиванием голов. Кроме одного исключения.

    Лучший игрок матча? Если бы я даже должен был сказать, то не сказал бы. Лучший игрок – это команда», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 19:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +142

      SERG63 18 апреля 2016, 06:28

      Молодцы!С победой!Молло красава!Комментаторам НТВ+ большой плюс!

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 17 апреля 2016, 20:22

      Теперь надо подальше от стыковых выбираться...

      0
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 17 апреля 2016, 19:50

      У КС дальше календарь полегче, но расслабляться нельзя.
      У Франка правильная позиция - выигрывает или проигрывает только команда, а не отдельные игроки.

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 17 апреля 2016, 19:48

      Ну, спасибо, порадовали!!!

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