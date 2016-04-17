Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

КДК рассмотрит инцидент с Кононовым

17 апреля 2016, 18:14
2

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на собрании организации будет рассмотрен инцидент с главным тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Напомним, после матча 24-го тура РФПЛ между «Тереком» и «быками» в российского специалиста с трибун были брошены посторонние предметы.

«Данный инцидент отображен в рапорте делегата матча и будет рассмотрен на заседании КДК в среду. Мы пригласили представителей «Терека» и затребовали письмо-объяснение главного тренера «Краснодара» Кононова. Мы его на само заседание не приглашали, так как у него в этот день матч Кубка России с московским ЦСКА», – сказал Григорьянц.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Кононов Олег
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1460909741
Снятие очков с Терека гарантировано!
Ответить
RJM555
1461066433
кононов как девочка на него капелька дождя упала и он убежал. стоял блин шмыгал носом говорить нечего было за позорную игру и кривой гол нашел причину смыться а эти армяне и журналюги готовы разорвать клуб
Ответить
Главные новости
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
1
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
2
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
11:38
1
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
4
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
1
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
3
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
10
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
4
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
6
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
15
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
6
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
14
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
11
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
7
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+