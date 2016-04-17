КДК рассмотрит инцидент с Кононовым

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на собрании организации будет рассмотрен инцидент с главным тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Напомним, после матча 24-го тура РФПЛ между «Тереком» и «быками» в российского специалиста с трибун были брошены посторонние предметы.

«Данный инцидент отображен в рапорте делегата матча и будет рассмотрен на заседании КДК в среду. Мы пригласили представителей «Терека» и затребовали письмо-объяснение главного тренера «Краснодара» Кононова. Мы его на само заседание не приглашали, так как у него в этот день матч Кубка России с московским ЦСКА», – сказал Григорьянц.