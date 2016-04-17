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Балотелли может остаться в «Милане» еще на один сезон

17 апреля 2016, 17:19

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли хочет добиться продления срока своей аренды в «Милане» еще на один сезон. Ближайшим летом временное соглашение форварда с красно-черными подойдет к концу, и 26-летний итальянец будет вынужден вернуться в Англию. Однако по заявлениям главного тренера красных Юргена Клоппа, мерсисайдцы в услугах Марио не нуждаются.

Как сообщает источник, Балотелли и его агент Мино Райола понимают, что в случае возвращения на туманный альбион, вероятнее всего, футболиста ждет продажа или аренда в один из английских клубов ниже рангом. 26-летнего нападающего не устраивает такой вариант развития событий и он уже заявил о своем желании остаться в «Милане». Отмечается, что агент игрока уже начал переговоры с руководством итальянского клуба, однако в стане россонери перед Балотелли поставили условие, что арендное соглашение будет продлено только при условии, если Марио изменит свое поведение и проявит себя в оставшихся до конца сезона играх чемпионата.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Милан Ливерпуль Балотелли Марио
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