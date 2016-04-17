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    Нигматуллин: «Игра в обороне – сейчас слабейшее место «Спартака»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» у себя дома уверенно обыграл «Спартак» (5:2).

    «Получилось два совершенно разных тайма, причем как по игре, так и по результату. Но счет на табло полностью отображает происходившее на поле. Не повезло «Спартаку», что в самом начале второго тайма пропустили, но затем уже начали совсем разваливаться. Конечно, игра в обороне – слабейшее место сейчас в «Спартаке», и именно над укреплением этой зоны надо думать», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Р-Спорт

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    17.04.2016 16:07
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