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  • Гвардиола: «Бавария» не имеет игроков уровня Месси или Роналду»

Гвардиола: «Бавария» не имеет игроков уровня Месси или Роналду»

17 апреля 2016, 13:17
9

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола отметил не самую удачную игру своих подопечных в победном матче 30 тура немецкой Бундеслиги против «Шальке» (3:0).

«Я не удовлетворен нашей игрой. В первом тайме нас словно не было на поле. Приношу извинения нашим болельщикам! Они приходят на стадион для того, чтобы увидеть 90 минут, проведенных на полную катушку.

У нас нет игроков вроде Месси или Криштиану Роналду, которые забивают по 50-60 голов за сезон. Речь идет об отношении футболистов к делу. Разница между первым и вторым таймом была слишком велика», – сказал Гвардиола.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Бавария Шальке-04 Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Гвардиола Хосеп
Комментарии (9)
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redarmy83
1460891809
Уважаемый Пеп! Бавария Мюнхен всегда была коллективом, а не командой одного игрока. Месси ему подавай. Тогда на какой ты там нужен такой? С Месси и Гамбург будет крут. Ты Уфу потренеруй и покажи свой класс. А так и Карпин может быть Гвардиолой)
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kirill_22871
1460893011
Карпина в Баварию! Таски уже там ещё пару спартаковцев и конец Баварии )))
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WildSven1992
1460894042
зато есть забивающая палка левандовский
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danlo46
1460894735
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Kano
1460899047
Ну вырасти такого игрока.
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RBW_
1460901038
!!!!
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киэнджин
1460910224
Леонель один таков..Его копия под именем Герд Мюллер в Баварии катал 40 лет назад.
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