Гвардиола: «Бавария» не имеет игроков уровня Месси или Роналду»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола отметил не самую удачную игру своих подопечных в победном матче 30 тура немецкой Бундеслиги против «Шальке» (3:0).

«Я не удовлетворен нашей игрой. В первом тайме нас словно не было на поле. Приношу извинения нашим болельщикам! Они приходят на стадион для того, чтобы увидеть 90 минут, проведенных на полную катушку.

У нас нет игроков вроде Месси или Криштиану Роналду, которые забивают по 50-60 голов за сезон. Речь идет об отношении футболистов к делу. Разница между первым и вторым таймом была слишком велика», – сказал Гвардиола.