Кадыров дал поручение наказать человека, бросившего монету в Кононова

Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, случившийся после матча 24-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1). Напомним, в главного тренера гостей Олега Кононова бросали монеты с трибун, из-за чего наставник был вынужден прервать интервью.

«Слышал об этом инциденте, и если это действительно так, то такие вещи не допустимы. Пока это не установленный факт. У нас со всеми командами хорошие отношения. Ни у одной из команд за все эти годы не было к нам претензий в плане приема, организации матчей.

Если инцидент с брошенной монетой имел место быть – этот человек будет наказан. Ему запретят посещать спортивные мероприятия. Соответствующее поручение мною дано», – сказал Кадыров.