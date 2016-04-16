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    Слуцкий: «Кроме правой ноги, как я слышал, у Набабкина еще и левая есть»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1), а также объяснил выход на позиции левого защитника Кирилла Набабкина.

    – Начали не так активно, как хотели. К сожалению, пропустили быстрый гол. После этого игра пошла с нашим преимуществом, создали много моментов. Несмотря на то что отыгрались в концовке, есть сильная неудовлетворенность итогом матча.

    – Чем обусловлен выбор Набабкина на позиции левого защитника? Какие задачи должен был выполнять Набабкин со своей правой ногой на левом фланге?

    – Набабкин на позиции левого защитника играет у нас уже четыре сезона. Кроме правой ноги, как я слышал, у него еще и левая есть.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 02:11

      Леонид Викторович тогда и Акинфеева туда поставили бы я тоже слышал что у него есть левая,только рук нет

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 апреля 2016, 23:34

      А точнее 2 правых и 2 левых, передние и задние.

      0
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 16 апреля 2016, 19:25

      1-1 шикарный счет для сельмаша

      -3
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