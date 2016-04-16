Бабаев: «Слова Орлова? Понимающие люди сами все оценят и взвесят»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал свое мнение по поводу слов комментатора Геннадия Орлова, заявившего, что по матчу 23-го тура РФПЛ между армейским клубом и «Мордовией» (7:1) стоило бы провести журналистское расследование.

«Честно говоря, я не читал комментарий Орлова, но слышал об этом.

Наверное, иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому я поступлю так. Думаю, люди, которые понимают, должны сами все оценить и взвесить», – сказал Бабаев.