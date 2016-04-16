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    Бабаев: «Слова Орлова? Понимающие люди сами все оценят и взвесят»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал свое мнение по поводу слов комментатора Геннадия Орлова, заявившего, что по матчу 23-го тура РФПЛ между армейским клубом и «Мордовией» (7:1) стоило бы провести журналистское расследование.

    «Честно говоря, я не читал комментарий Орлова, но слышал об этом.

    Наверное, иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому я поступлю так. Думаю, люди, которые понимают, должны сами все оценить и взвесить», – сказал Бабаев.

    Источник: Спорт FM

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    16.04.2016 12:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -4

      zepp61 16 апреля 2016, 19:26

      Правильно сказал. Кто понимает - тот и без всяких расследований понимает, а кто не понимает - тот и с расследованием ничего не поймёт.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 апреля 2016, 15:51

      Вчера Мордовия показала что вполне может играть, если захочет конечно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 16 апреля 2016, 14:37

      Генакокк с ума сошёл! Старый п-н!(не пень)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 16 апреля 2016, 14:15

      Мне одному непонятно, почему все молчат про 6 голов Краснодара? )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 16 апреля 2016, 13:22

      Люди, которые понимают, да,

      1
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