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  • Попов: «Уже через год «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов»

Попов: «Уже через год «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов»

16 апреля 2016, 08:13
30

Хавбек московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о чемпионате России. По мнению болгарского футболиста, уже через год красно-белые смогут вернуться в Лигу чемпионов.

«У вас сильный и сложный чемпионат. Однозначно входит в пятерку сильнейших в Европе. В России все меняется каждый тур. Два раза проиграл – ты внизу. Выиграл – наверху.

Попадет ли «Спартак» в еврокубки? Думаю, мы сделаем это. Когда «Спартак» вернется в Лигу чемпионов? Моя ставка – через год!» — сказал Попов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (30)
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alp
1460785492
каждый год одно и то же.....
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Serjoga
1460785840
Наивный! Взрослый мужик, а в сказки верит!
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VIPded
1460788293
Фантазёр...))) До Лиги Европы-то дотянитесь хотя бы... за пятилетку...
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acer2003
1460788587
Мечтатель ,болгарский ))
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serhz
1460788949
За седьмое место сначала поборитесь ! - там Урал недалеко
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ljrljr0505
1460790448
где-то я это уже слышал. Года 3 назад... или 4... точно не помню...
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vgarakh
1460790936
Размечтался! Наверное был хватемши.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460794232
Если только «Кубок Легенд» переименуют в «Зимнюю Лигу Чемпионов» для тех, кому за, и тех, кто всех уже за...
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nemolod
1460799869
В известном фильме звучит тост:"Выпьем же за то,чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями"! С сегодняшней игрой не то что в ЛЧ ,но и в ЛЕ делать нечего!
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fakel-vrn
1460818629
через год неизвестно что будет со спартаком... традиционное обновление тренера...да нет гарантии что попов продержится год в спартаке..играть надо а не загадывать))
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