Попов: «Уже через год «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов»

Хавбек московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о чемпионате России. По мнению болгарского футболиста, уже через год красно-белые смогут вернуться в Лигу чемпионов.

«У вас сильный и сложный чемпионат. Однозначно входит в пятерку сильнейших в Европе. В России все меняется каждый тур. Два раза проиграл – ты внизу. Выиграл – наверху.

Попадет ли «Спартак» в еврокубки? Думаю, мы сделаем это. Когда «Спартак» вернется в Лигу чемпионов? Моя ставка – через год!» — сказал Попов.