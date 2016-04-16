Попов: «Фавориты РФПЛ – «Краснодар» и ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился своим мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

«Да много претендентов. Если «Спартак» все очки до конца сезона возьмет, то и мы побороться за первое место сможем. Будет тяжело, конечно. Пока же фавориты «Краснодар» и ЦСКА. Мне нравится, как они играют», – сказал Попов.

По мнению футболиста, «Зенит» при Виллаш-Боаше стал больше играть от обороны.

«Мне «Зенит» раньше нравился. При Спаллетти они комбинировали, красиво играли, сейчас при Виллаш-Боаше там другой футбол – от обороны, с контратаками. Все это видят, все знают. Раньше лучше впереди у них было».