Бундеслига. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Байер» разгромил «Айнтрахт» и другие результаты

В матче 30-го тура Бундеслиги «Вердер» оказался сильнее «Вольфсбурга» – 3:2.
В других встречах «Байер» разобрался с «Айнтрахтом», «Аугсбург» обыграл «Штутгарт», «Дармштадт» сломил сопротивление «Ингольштадта», «Хоффенхайм» одержал волевую победу над «Гертой».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур
Голы: 1:0 – Кампль, 70; 1:0 – Брандт, 76; 3:0 – Беллараби, 90.
Аугсбург – Штутгарт – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Финнбогасон, 32.
Вердер – Вольфсбург – 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Писарро, 32 (с пенальти); 1:1 – Гилавоги, 36; 2:1 – Бартельс, 65; 3:1 – Ятабаре, 83; 3:2 – Дост, 87.
Хоффенхайм – Герта – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Штарк, 26; 1:1 – Шер, 33; 2:1 – Ют, 85.
Дармштадт – Ингольштадт – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Рауш, 51; 2:0 – Вагнер, 85.
Источник: Бомбардир.ру