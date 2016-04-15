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  • Попов: «Думаю, добьемся положительного результата с «Зенитом». Мы знаем, как остановить Халка»

Попов: «Думаю, добьемся положительного результата с «Зенитом». Мы знаем, как остановить Халка»

15 апреля 2016, 21:27
16

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своих ожиданиях накануне матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Вижу, что у команды хорошее настроение. Думаю, мы добьемся положительного результата. У нас сейчас с результатами не все хорошо. И в такое время как раз удачно получается играть с сильными командами.

Мы «Краснодар» победили два раза, с «Рубином» в гостях, с ЦСКА и «Зенитом» в первом круге неплохо было все по игре.

Тяжело, когда другая команда закрывается в обороне. Пространства нет, а с «Зенитом» оно будет. В «Спартаке» скоростные футболисты, техничные – нам такой футбол подходит, так легче», – сказал Попов.

Также футболист оценил важность нападающего Халка для «Зенита».

«От него очень много зависит. Он так же важен, как и Квинси для «Спартака». Они оба много забивают, являются лидерами. Но мы знаем как остановить Халка, на теории очень хорошо разбирали. Говорить не имею права, давайте смотреть в субботу».

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в субботу, 16 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Попов Ивелин
Комментарии (16)
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18JG
1460746102
Соснете!
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Zenit_EKB_88
1460746378
Эй Эвелин,знать не значит сделать и Зенит не состоит из одного Халка
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Alex Flash
1460750160
Научился бы играть как Алекс,а не хорохориться. Такой Зенит Спартак 96 обломал бы.Сейчас -это шоу" Тузик и грелка"
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alp
1460755347
по-любому - будет интересно )) П.С. неделю назад РЭДУВХИТЕ (REDWHITE) тут писал, что КБ порвет Зенит ))) будь на связи! )
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VITPO
1460773944
ничейка будет.
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АртурZaСМ
1460778437
Не надо ля-ля еще до игры, чтобы после неё не выглядеть глупо... к чему эти слова о предстоящем результате еще до игры? мертвую Кубань на своем поле раскатать не смогли... знают они видите ли как Халка остановить...
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sprint5
1460778721
решили шапками закидать
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woyser
1460783552
Вы Дзюбу останавливайте, он на вас зуб точит))) а Халк, как всегда выйдет и забьёт, не с игры, так со штрафного!
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serhz
1460789733
Да ! удары по ногам сзади ! -бутсой по колену ! -топтание на спине лежащего соперника -вот некоторые спартаковские способы остановки игрока -и не только Халка.
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vgarakh
1460791284
При чем тут Халк? Вас Дзюба порвет, его вы не остановите.
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