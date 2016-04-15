Попов: «Думаю, добьемся положительного результата с «Зенитом». Мы знаем, как остановить Халка»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своих ожиданиях накануне матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Вижу, что у команды хорошее настроение. Думаю, мы добьемся положительного результата. У нас сейчас с результатами не все хорошо. И в такое время как раз удачно получается играть с сильными командами.

Мы «Краснодар» победили два раза, с «Рубином» в гостях, с ЦСКА и «Зенитом» в первом круге неплохо было все по игре.

Тяжело, когда другая команда закрывается в обороне. Пространства нет, а с «Зенитом» оно будет. В «Спартаке» скоростные футболисты, техничные – нам такой футбол подходит, так легче», – сказал Попов.

Также футболист оценил важность нападающего Халка для «Зенита».

«От него очень много зависит. Он так же важен, как и Квинси для «Спартака». Они оба много забивают, являются лидерами. Но мы знаем как остановить Халка, на теории очень хорошо разбирали. Говорить не имею права, давайте смотреть в субботу».

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в субботу, 16 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.