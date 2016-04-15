Попов: «Аленичев просит игроков хорошо себя вести»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал об атмосфере в команде и о требованиях, которые предъявляет игрокам главный тренер Дмитрий Аленичев.

«Гранат шутит. Макеев. Зотов. Они главные в этом. Но никаких розыгрышей нет. Так, просто смех. Еще тренер всегда говорит: «Вы играете за «Спартак», надо на поле быть яркими. На вас смотрят дети, поклонники, поэтому нужно вести себя хорошо, правильно, уважительно. Если вы делаете плохо, то потом будут делать плохо те, кто за вас болеет», – сказал Попов.