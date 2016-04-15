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    Чугайнов: «Если «Локомотив» проиграет ЦСКА, то потеряет шансы на чемпионство»

    Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

    «Команды находятся в верхней части таблицы, фаворита нет. Если «Локомотив» проиграет, то с мечтой о чемпионстве придется расстаться до следующего сезона.

    Тревожит встреча с «Крыльями», но определенные выводы тренеры и футболисты должны были сделать. Тот же ЦСКА – с «Зенитом» провели неяркий матч, а в ворота «Мордовии» залетело все, что можно было. За неделю все может измениться. Думаю, что игра будет ничейной – 1:1», – заявил Чугайнов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2016 18:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 апреля 2016, 09:03

      Да Паровозы давно их потеряли.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 апреля 2016, 01:03

      Смешной этот Чугайнов))) Можно подумать, ничья оставит шансы. Локомотив и чемпионство пока что несовместимы

      0
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      Рейтинг: +76

      Merovingen 15 апреля 2016, 21:33

      По-твоему без нападения можно хорошо играть?

      0
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 апреля 2016, 20:14

      А шансы при такой игре на чемпионство у Локо есть?

      0
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      Рейтинг: +76

      Merovingen 15 апреля 2016, 20:08

      Хз, после продажи Ниассе сразу стало ясно, что ничего хорошего в новом году Локо не ожидает.

      1
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 апреля 2016, 20:06

      Будет сделано как сказано,Локо проиграет.

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