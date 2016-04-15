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    Миллер: «Просто так, на классе, «Спартак» не переиграть»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает, что «Зениту» не стоит недооценивать «Спартак», с которым клуб из Санкт-Петербурга встретится в субботу.

    «Да, «Зенит» одержал сверхважную победу над главным соперником в чемпионской гонке – ЦСКА. В течение длительного времени именно «Зенит» и ЦСКА являются двумя лучшими клубами страны, двумя главными претендентами на победу в чемпионате. Но встреча со «Спартаком» – это матч с принципиальным соперником, это непримиримое противостояние. Это всегда остро и волнительно.

    Матч с принципиальным соперником – всегда «вне чемпионата». Занятые места и полученные результаты не в счет. То, что «Спартак» без шансов проиграл ЦСКА и уступил по всем статьям «Ростову», еще ни о чем не говорит. С «Зенитом» они могут постараться сыграть на уровне своего спартаковского прошлого. Просто так, на классе, «Спартак» не переиграть. Команды будут настраиваться конкретно на этот матч. Конечно, пишут, что красно-белых, как всегда, лихорадит. Но этим и опасен «Спартак», своей лихорадкой... Игра будет бескомпромиссная!» – заявил Миллер.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.04.2016 11:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 апреля 2016, 18:40

      Миллер купи Ростов. деньги давай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 апреля 2016, 16:47

      Миллер займись "Газпромом", здесь без тебя разберутся.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 15 апреля 2016, 16:10

      Я смотрю фамилии редакторов более не отображаются?)
      Матч в 19:30

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 апреля 2016, 11:59

      Как-то даже не вяжутся Миллер и такая рассудительная речь. Спартака и в самом деле стоит опасаться

      3
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    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 15 апреля 2016, 11:57

      Тотал больше 2.5

      1
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