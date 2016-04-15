Жеребьевка полуфинала Лиги Европы состоится сегодня в 13:30

В пятницу, 15 апреля, в 13:30 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинала Лиги Европы-2015/16. В ней примут участие следующие клубы:

«Вильярреал» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия)

«Севилья» (Испания)

«Шахтер» (Украина)

Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено: клубы не будут делиться на «сеяные» и «несеяные», а испанские команды не будут разведены по разным парам. Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала состоятся 28 апреля, ответные – 5 мая. Финальная игра пройдет 18 мая в Базеле.