Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков верит в чемпионство «Зенита»

    Российский нападающий «Цюриха» Александр Кержаков уверен, что «Зениту» в этом сезоне по силам выиграть чемпионат.

    «Не слежу за «Спартаком» и его противостоянием с другими клубами, только за его играми с «Зенитом». Естественно, если будет возможность и время, обязательно посмотрю предстоящий поединок.

    Что касается «Зенита», я говорил, когда еще был отрыв в 11 очков от ЦСКА, что ключевым будет матч с армейцами на «Петровском» и что вся борьба за чемпионство еще впереди. Был уверен, что «Зенит» будет до конца бороться за титул и, как мне кажется, все-таки добьется своего и выиграет этот чемпионат.

    А в матче против «Спартака», естественно, жду победы. Уверен, что как всегда на «Петровском» на такой игре будет очень жарко. Если не сама температура будет такой в Петербурге, то на трибунах точно будет жара, которая поможет нашим футболистам одержать победу над принципиальным соперником», – сказал Кержаков.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2016 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 апреля 2016, 12:07

      По осени, идя ноздря в ноздрю с ЦСКА, Зенит умудрился споткнуться на ровном месте. Теперь надо отдавать должок своим болелам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      40Zver40 15 апреля 2016, 10:20

      Керж и в Цюрихе держит планку.Молоток!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 апреля 2016, 08:35

      Кержаков напомнил о себе и теперь ждёт приглашения в Зенит после смены
      тренера.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11