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Ярцев: «Почему хоккей пользуется видеоповторами, а футбол нет?»

14 апреля 2016, 23:32

Заслуженный тренер России Георгий Ярцев выразил мнение, что введение видеоповторов для помощи арбитрам пойдет на пользу футболу.

«Выскажу крамольную мысль о том, что надо ввести видеопросмотр опасных моментов в штрафной площади. Вы посмотрите, сколько споров и разногласий по ходу и после матчей. Их можно решить, посмотрев один раз повтор, потеряв 2-3 минуты. Почему хоккей этим пользуется, а футбол нет? Какой смысл тех судьях, которые стоят за воротами, но ничего не видят? От одного спорного решения судьи зависит судьба не только тренера, но игроков, их семей. Это все-таки игра за премиальные и награды. Если кто-то принял неверно решение, то почему я должен от этого страдать?», – сказал Ярцев.

Россия Ярцев Георгий
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