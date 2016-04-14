Клопп: «У «Ливерпуля» есть прекрасные шансы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывает, что хочется пройти «Боруссию» на четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Напомним, что первый матч команд завершился со счетом 1:1.

«Пришло время, когда ты как тренер не можешь допускать ошибок. Даже не представляю, что об этом считают в «Боруссии», но у «Ливерпуля» есть прекрасные шансы. Мы хотим пройти дальше. В футболе очень важно быть смелым. У нас достаточно высокий уровень игры, чтобы пробиться в полуфинал.

Мы, разумеется, не бросимся вперед с шашками наголо. Дортмунд может играть лучше, но и мы тоже. Они были в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии на протяжении всего сезона. Только посмотрите, насколько хороший футбол они демонстрируют. И нет причин считать, что это изменится», – высказался Клопп накануне игры.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ливерпуль» – «Боруссия» состоится в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.