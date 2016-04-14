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    Джано и Зуев пропустят матч с «Зенитом»

    В четверг продолжилась подготовка московского «Спартака» на базе в Тарасовке к матчу 24-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». Их рабочий день начался с теоретического занятия. Затем, в 11:30, команда приступила к тренировке на футбольном поле.

    Полузащитник столичного клуба Джано работал по индивидуальной программе. Он сможет вернуться в общую группу в начале следующей недели. В компании игроков «Спартака-2», которая продолжает работать с основой, отсутствовал полузащитник Александр Зуев, накануне на тренировке получивший легкое сотрясение мозга. Оба этих игрока не смогут принять участие в игре с «Зенитом».

    В пятницу подготовка «Спартака» продолжится в Тарасовке, а вечером команда вылетит в Санкт-Петербург, где в субботу, 16 апреля, в 19:30 пройдет матч.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.04.2016 15:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      viking_91 15 апреля 2016, 06:57

      совсем Джано редко на поле появляться стал

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 апреля 2016, 15:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жалко Зуев не сможет сыграть.
      Он бы лодыркина порадовал)))

      -5
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK > REDWHITE_ 14 апреля 2016, 15:55

      После того как свиньи просрут, будешь потом ныть что по этой причине и обделались

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 14 апреля 2016, 15:17

      Джано работал по индивидуальной программе .. в туалете))

      2
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